“جوجل” تعيد طرح إعلان “Home Alone” بعد 28 عاما

الوئام - وكالات

أعادت شركة “جوجل” الأمريكية طرح إعلان الفيلم الأمريكي “Home Alone”، الذي حاز شهرة واسعة منذ عرضه وحتى الآن، بعد مرور 28 عاما على عرضه.

ويظهر في الإعلان بطل الفيلم، الممثل الأمريكي، ماكولي كالكن، وهو بداخل منزله الشهير في الفيلم، ولكنه هذه المرة يستعين بالمساعد الصوتي الجديد Google Assistant “جوجل أسيستانت”، لإعداد قائمة تسوقه الخاصة، وتذكيره بوضع ملابسه في الغسالة، وكذلك لإبعاد اللصين اللذين يحاولان سرقة المنزل.

وحقق الإعلان الجديد أكثر من 13 مليون مشاهدة، منذ طرحه على “يوتيوب” قبل يومين فقط.

وتدور أحداث “Home Alone” من إنتاج 1990، حول الطفل “كيفين ماكاليستر”، الذي يتركه أهله وحيدا في المنزل ويسافرون عن طريق الخطأ، ليواجه لصان يحاولان اقتحام المنزل، ولكنه يتصدى لهما بحيل وألاعيب كوميدية.

وكان الفيلم سببا رئيسيا في شهرة ماكولي كالكن العالمية، وحقق نجاحا ساحقا في شباك التذاكر، ليتم تقديم جزء ثاني منه أكثر نجاحا منه في عام 1993.