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تسريبات.. “جالاكسي إس 10” يتجاوز نقطة ضعف شاشة “آيفون”

تسريبات.. “جالاكسي إس 10” يتجاوز نقطة ضعف شاشة “آيفون”
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الوئام - متابعات

كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية،  إن هاتف شركة سامسونج الكورية الجنوبية “جالاكسي إس 10” سيتفادى “الخطأ” الذي وقعت فيه منافستها شركة أبل الأميركية.

وأوضحت أن التسريبات التي كشفتها “اندبندت” قبل شهرين من إطلاق الهاتف الجديد، أن شاشة “إس 10″ لن تحتوي على ما يعرف بـ”الشق” أوالنتوء Notch”، الذي ظهر على شاشة آيفون X.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن سامسونج ستتفادى تصميم الشاشة بالاعتماد على “الشق”،  الذي وضعته أبل أعلى وسط شاشة آيفون، ويضم الكاميرا وأجهزة الاستشعار.

وكانت “أبل” واجهت الكثير من الانتقادات والسخرية بعد تصميم “النوتش”، حيث قال المنتقدون إن التصميم الجديد يفقد الشاشة جمالها.

ويعرف عن سامسونج تغييرها السريع لتصاميم هواتفها، مثلما أعادت تصميم جهازها اللوحي جالاكسي 10.1، في غضون أسابيع من أجل منافسة أفضل مع آيباد 2.

وينتظر أن يتم الكشف عن الهاتف، في فبراير من العام المقبل، وسط مساع من الشركة الكورية الجنوبيةإلى تعزيز حصتها في سوق الهواتف الذكية وسط منافسة شرسة من الشركة الصينية “هواوي”، وعملاق التكنولوجيا الامريكية “أبل”.

 

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