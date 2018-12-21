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والاحتجاجات مستمرة

الشرطة تحاصر المتظاهرين في مدينة أم درمان السودانية

الشرطة تحاصر المتظاهرين في مدينة أم درمان السودانية
weam.co/562147
أم درمان - الوئام:

حاصرت سيارات الشرطة السودانيةن منذ قليل، المتظاهرين، في مدينة أم درمان، وسط البلاد، بعد خروج العشرات في تظاهرات عقب صلاة الجمعة ضد الغلاء، ومطالبين برحيل النظام.

وأفاد مؤاسلون لوكالات أنباء أن المتظاهرين خرجوا عقل أداء صلاة الجنعة، يهتفون تنديدا بغلاء الأسعار، وللمطالبة برحيل النظام، فيما حاصرتهم عشرات من سيارات الشرطة، المتظاهرين، داخل أزقه منطقة ودنوباوي في أم درمان.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة بشارة جمعة أرو صرح في بيان: “أن قوات الشرطة والأمن تعاملت مع المظاهرات التي شهدتها البلاد أمس واليوم بصورة حضارية دون كبحها أو اعتراضها بحكم أن المواطنين يمارسون حقا دستوريا مكفولا لهم وبحكم أن الأزمة معلومة للحكومة وتعكف على معالجتها”.

وفرضت السلطات السودانية حظر التجوال في مناطق متفرقة من البلاد، بعد احتجاجات شهدها السودان منذ يومين أسفرت عن وقوع 8 قتلى، كما انقطعت خدمات الإنترنت بشكل مفاجئ منذ مساء أمس، وأعلنت السلطات تعليق الدراسة في الخرطوم اعتبارا من الأحد المقبل وإلى أجل غير مسمى.

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