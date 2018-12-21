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الأخير خلال 2018

فلكية جدة: السبت المقبل.. أول “بدر” بفصل الشتاء

فلكية جدة: السبت المقبل.. أول “بدر” بفصل الشتاء
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جدة - الوئام:

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن “قمر شهر ربيع الثاني يصل مرحلة البدر المكتمل يوم السبت (22 ديسمبر)، وهو يمثل أول بدر خلال فصل الشتاء والأخير خلال سنة 2018.

وأضاف أبو زاهرة، في بيان، أنه يعد “أول قمر بدر يحدث بالتزامن مع الانقلاب الشتوي منذ 8 سنوات، وهو ثالث أقرب قمر بدر وبالتالي ثالث أكبر الأقمار البدر هذه السنة”.

وتابع: “القمر يبدو للعين المجردة مكتملا لمدة ليلتين إلى ثلاث ليال، ومع ذلك؛ يعتبر القمر مكتملا في لحظة محددة بدقة عندما يكون بزاوية 180 درجة مقابل الشمس، ويصل لتلك الحظة عند الساعة 8:49 مساء بتوقيت السعودية (5:48 مساء بتوقيت غرينتش)”.

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