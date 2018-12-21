مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار 2.2 مليون تأشيرة عمرة ووصول 1.7 مليون معتمر

الوئام

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، وصول عدد تأشيرات العمرة إلى 728,217,2 تأشيرة حتى تاريخ 13 ربيع الثاني لهذا العام 1440هـ، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 072,745,1 معتمر، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 933,395 معتمرًا، منهم 230,278 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 703,117 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 139,349,1 معتمر بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

يذكر أن عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 378,9 موظفا، منهم 793,7 من الذكور، و585,1 من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 058,600,1 معتمر، وعن طريق المنافذ البرية 307,144 معتمرين، وسجل وصول 707 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 765,510، تليها إندونيسيا 610,313، بعدها الهند 040,244، ثم ماليزيا 723,121، واليمن خامسا 040,87 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: الجزائر 760,63، تركيا 455,46، بنجلادش 913,43، الإمارات العربية المتحدة 045,43، مصر 891,40 معتمرا.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.