تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات

الظهران - إبراهيم آل صالح - الوئام:

أقامت الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات في مركز المؤتمرات في الظهران، حفل التخريج الأول، والذي ضم 33 متدربا ممن أنهوا البرامج الاثرائية التي تستغرق ستة أشهر في تخصصات الأمن السيبراني والحوسبة السحابية. وحاز الخريجون في المجمل على أكثر من 100 شهادة دولية.

وحضر الاحتفال أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية، وأعضاء إدارة أرامكو السعودية، والشركات الراعية وضيوف من القطاع والهيئات الأكاديمية.

وتُعد الأكاديمية مؤسسة غير ربحية أسستها أربع جهات، وهي: أرامكو السعودية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وصُممت الأكاديمية لتكون أكاديمية التدريب الرائدة لتخصصات تقنية المعلومات والاتصالات، ولتوفير التدريب حسب الطلب الذي يسد الفجوة في المهارات بين الدراسة الأكاديمية والقطاع من خلال توفير قوة عاملة سعودية ذات اندفاع كبير ومهارة عالية وجاهزة للعمل. وتتناغم هذه الجهود مع رؤية المملكة 2030 لمساندة التحول الرقمي وتخفيض معدلات البطالة.

وأثناء حفل التخريج، وزع الأستاذ المهندس يوسف العليان، نائب رئيس أرامكو السعودية لتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية، الشهادات على الخريجين. وانضم للعليان على المسرح ممثلو الشركات الراعية.

وقال العليان أن الأكاديمية ستساعد في سد فجوة حرجة في تقنية المعلومات. ويشكل السعوديون حاليًا 40% فقط من إجمالي القوى العاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، على الرغم من زيادة عدد الخريجين السعوديين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من المعاهد المهنية والجامعات في المملكة العربية السعودية والعالم.

وأضاف العليان: “تزود الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات المشاركين ببرامج تدريبية متقدمة وسريعة.” وأضاف: “تهدف الأكاديمية لإيجاد قاعدة من الأشخاص ذوي المهارة الجاهزين للعمل من خلال تقديم خطط تدريب تقني متخصصة تركز على مختلف التخصصات. وفي الوقت الذي تتبنى فيه المملكة التحول الرقمي وتسعى سعيًا حثيثًا لتكون أحد قادة الثورة الصناعية الرابعة، تحرص الأكاديمية على تقديم البرامج التي تعزز العناصر المختلفة للثورة الصناعية الرابعة.”