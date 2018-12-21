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الهلال يحقق فوزا ثمينا على الأهلي.. ويحتفظ بصدارة الدوري

الهلال يحقق فوزا ثمينا على الأهلي.. ويحتفظ بصدارة الدوري
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الرياض- الوئام- سيف الرخيص

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم بعد تأخره بهدف أمام ضيفه الأهلي، فوزا كبيرا 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود، لحساب الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للهلال المهاجم جوميز الهدف الأول، وأضاف ياسر الشهراني الهدف الثاني، والبرازيلي إدواردو عن طريق ركلة جزاء أحرز الهدف الثالث، واختتم أهداف الزعيم البيروفي كاريلو بالهدف الرابع، بينما سجل أهداف الأهلي السوري عمر السومة “هاتريك”.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة متمسكًا بالمركز الأول بينما بقى الأهلي عند 24 نقطة في المركز الخامس.

من جانب آخر، سيحل الهلال ضيفًا على التعاون في 30 ديسمبر الجاري، بينما يستضيف الأهلي جاره الوحدة في 28 من الشهر ذاته ضمن الجولة المقبلة.

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