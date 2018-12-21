تعطيل الدراسة بالجامعات السودانية لحين إشعار آخر

أعلنت جامعات سودانية، قبل قليل، تعليق الدراسة بجميع الكليات اعتبارا من يوم الأحد 23-12-2018 إلى حين إشعار آخر.

وأعلن السودان، صباح اليوم، تعطيل الدراسة في كافة المراحل بالعاصمة الخرطون، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقالت السلطات السودانية، عبر التليفزيون الرسمي، إن الدراسة ستعلق في ولاية الخرطوم، اعتبارا من الأحد المقبل، وإلى أجل غير مسمى.

وشهد السودان احتجاجات نظمها آلاف المواطنين، في مناطق مختلفة بسبب غلاء المعيشة وندرة السلع، ما دفع قوات الشرطة للتدخل باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وأعلنت حكومة البلد “حربا” لإخماد الغضب.

وكان المتظاهرون قد أشعلوا النار الخميس في مقر تابع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في المدينة. وقال شاهد إن التظاهرات بدأت “بطلاب الجامعة وعند وصولها إلى وسط المدينة انضم إليها المواطنون وهجم المتظاهرون على مقر حزب المؤتمر الوطني وأضرموا فيه النار”.

وأعلنت أيضا حالة الطوارئ وفرض حظر تجول في مدينة عطبرة بشمال شرق البلاد بعد احتجاجات هناك أمس الأربعاء. لكن المظاهرات كانت أكبر في عطبرة التي تعد بؤرة تاريخية للاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث ظهرت لقطات فيديو سيارات مشتعلة ومحتجين يلقون الحجارة على المقر المحلي للحزب الحاكم.