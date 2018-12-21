بيتزي يعلن استعداده للمنافسة بقوة في كأس آسيا: “طموحنا بلا حدود”

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، الأرجنتيني خوان بيتزي، استعداده للمنافسة بقوة في بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات.

وقال في مقابلة نشرها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إن اللاعبين يستجيبون للتعليمات وإنه يتوقع أن يكونوا على قدر المسؤولية.

ويتنافس المنتخب السعودي في البطولة الآسيوية، المقررة بالإمارات بين 5 يناير وأول فبراير 2019، ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

وتحدث عن جهوده في الفترة منذ انتهاء كأس العالم قائلا: “أصبحت على دراية أكبر بالكرة الآسيوية، واقتربت من اللاعبين والأندية في السعودية خلال العام الذي قضيته هناك، كما راقبت أغلب المنافسين”.

وأضاف: “نحن نسير على الطريق الصحيح من أجل تحقيق الأهداف التي نريدها في المنافسة القارية”.

وأوضح: “أنا كمدرب لا أحب الخوض في التكهنات المسبقة، أعرف أن هذه البطولة ستشهد مباريات صعبة ومنافسين أقوياء يريدون مثلنا الفوز، ولكني أركز على فريقي في المقام الأول، وذلك بإرساء أسلوبنا كي نكمل ما بدأناه في روسيا الصيف الماضي، وهذه ستكون كلمة السر التي أعمل عليها قبل الدخول في غمار المنافسة”.

وقال: “سنتعامل مع كل مباراة على حدة وسنخوضها وفق متطلبات معينة، وكما ذكرت، طموحنا لا يقف عند حد معين، أنا مدرب أثق بعملي ودوماً أريد أن أصل لأفضل أداء ولهذا أملك كل الوعي لما نحن مقبلون عليه، طريقتي تتمثل بمنح اللاعبين الثقة الكاملة حيث تتولد روح المسؤولية والرغبة الجامحة من أجل تحقيق ما نصبو إليه”.

وحول أسلوبه التدريبي، قال بيتزي: “بطبيعتي لا أحب أن ألعب دور البطل الأوحد، فهناك فريق عمل كامل يعمل معي لإنجاز المهمة، ولكن ما أحبذه بفريقي يتلخص بالتالي: الاستحواذ وخلق الفرص والجمل التكتيكية واللعب الهجومي، وأرى هذه هي الطريقة المناسبة التي أريد أن أجعل المنتخب السعودي يعتاد عليها بشكل دائم مهما كان المنافس، هذه الطريقة تحتاج لعمل مكثف بالتأكيد وأنا على ثقة بقدرات اللاعبين فهم يملكون الحماس لتطبيق هذه الأمور فوق أرضية الملعب والحصول على النتائج المطلوبة”.