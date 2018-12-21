ضبط أكثر من 2 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الوئام- واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 13 / 4 / 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة 2297383 مخالفاً، منهم 1783074 مخالفاً لنظام الإقامة، و352932 مخالفاً لنظام العمل، و161377 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 37694 شخصاً، 51% منهم يمنيو الجنسية، و46% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1784 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثـاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 3155 شخصاً.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 939 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 906 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 33 سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13569 وافداً مخالفاً، منهم 11619 رجُلاً، و1950 امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 360106 مخالفين، وإحالة 325296 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 398303 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 591586 مخالفاً.