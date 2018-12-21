حكم بحظر بيع “أيفون” في ألمانيا.. تعرف على الأسباب

أثبتت محكمة ألمانية أن شركة “أبل” انتهكت براءة اختراع مسجلة باسم شركة “كوالكوم.”

ويمكن لكوالكوم أن تطبق الحكم مؤقتا مقابل ضمان مالي بـ 668.4 مليون يورو، في دعويين اثنتين تتعلقان ببراءة الاختراع ذاتها.

ويطبق الحكم على سلسلة هواتف أبل، من أيفون7 إلى آيفون إكس الصادر في العام الماضي. ومن المقرر أن تدفع أبل تعويضاً مالياً لشركة كوالكوم لاحقاً.

ونجحت شركة كوالكوم لصناعة الرقائق الإلكترونية، في استصدار حكم قضائي يحظر بيع عدة موديلات من أجهزة أيفون في ألمانيا.

تتعلق البراءة المسجلة لكوالكوم بتكنولوجيا تحدث مواءمة فيما يتعلق بكمية استهلاك التيار بفضل الرقائق الإلكترونية ليستمر شحن بطارية الجهاز مدة أطول.

وترى كوالكوم أنه من غير الممكن التحايل على هذه البراءة بتغيير في البرامج المستخدمة.

وتشير الشركة المنتجة لهذا الجزء في جهاز آيفون في ألمانيا، وهي شركة كورفو الأمريكية إلى أنه يمكن حل مشكلة البطارية تلك، والتي تسمى تتبع المغلف، بصورة أخرى لا تنتهك براءة كوالكوم.

وقال رئيس المحكمة، ماتياس تسيغان، بصورة مقتضبة: “غرفة المحكمة لم توضح كيف تُعد هذه القطعة تكنولوجياً على وجه الدقة”.