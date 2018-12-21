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القبض على مطلق النار على دورة المجاهدين برنية

القبض على مطلق النار على دورة المجاهدين برنية
weam.co/562195

ألقت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، اليوم، القبض على المتهم بإطلاق النار على دورية تابعة للإدارة العامة للمجاهدين يوم الإثنين الماضي.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه عند الساعة ١٠:٣٥ من مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٤/١٠ هـ تعرضت إحدى دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة رنية لإطلاق نار من شخصٍ مجهول، وهي تؤدي مهامها، مما نتج عنه إصابة أحد أفرادها واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، وفي ضوء نتائج الإجراءات الجنائية، وتكثيف التحريات وإجراءات البحث تم بتوفيق الله تحديد هوية المتهم بارتكابها والقبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الخامس من العمر، حيث جرى إيقافه وإحالة القضية للنيابة العامة.

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