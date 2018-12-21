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النصر يواصل مطاردة الهلال ويعيد الاتحاد لدوامة الهزائم

النصر يواصل مطاردة الهلال ويعيد الاتحاد لدوامة الهزائم
weam.co/562198

فاز فريق النصر على الاتحاد بنتيجة 2-1 مساء اليوم الجمعة وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي.

وسجل النصر هدف أول جاء بأقدام المهاجم عبدالرازق حمدالله خلال الدقيقة 21 من ركلة ترجيحية واستطاع فهد المولد أن يعادل النتيجة لفريقه بالدقيقة 49 لكن حمدالله عاد وسجل هدف ثانٍ للعالمي من ركلة ترجيحية ثانية بالدقيقة 82.

وبهذا الفوز؛ يحتل النصر المركز الثاني برصيد 32 نقطة بينما في المقابل يقع الاتحاد في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولا يزال فريق الاتحاد يعاني تحت قيادة سلافين بيليتش فقد لعب 14 مباراة وخسر 9 مباريات وتعادل 3 وفاز مباراة وحيدة.

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