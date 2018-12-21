رسميًا.. الكاميرون تنظم أمم أفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن أن دولة الكاميرون قبلت بتنظيم كأس الأمم الإفريقية عام 2021.

وأضاف الكاف خلال بيان نُشر على موقعه الرسمي، أن الفترة الماضية شهدت حملة قوية ضد الكاف من خلال معلومات خطأ الهدف منها التشهير بالهيئة التي تدير كرة القدم في إفريقيا.

وأكمل البيان أن البعض حاول التصوير أن الكاف اتخذ قرارات خلال اجتماعه في العاصمة الغانية أكرا في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن تلك القرارات لا تعتمد على اللوائح.

وذكر بيان الكاف أن الإدارة لن تتورط في مثل هذه النقاشات، كما أضاف أن دولة الكاميرون قبلت تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2012 من خلال خطاب رسمي وصل للكاف من جانب رئيس دولة الكاميرون، وعبر الكاف عن كامل الامتنان لرئيس دولة الكاميرون.

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون بسبب عدم الجاهزية لتتقدم مصر وجنوب إفريقيا رسميًا من أجل استضافة الحدث الكبير.

وأكمل الكاف أن القرار الصادر بسحب البطولة من الكاميرون جاء بعد دراسة تقارير لجان التفتيش، مشددًا أن الكاف لا يقبل التشكيك في مثل هذه القرارات.

وكان مسؤولو الاتحاد الإيفواري لكرة القدم قد عبروا عن غضبهم من نية الكاف سحب البطولة، مؤكدين أنهم مستمرين في التحضيرات للحدث.