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تحالف دعم الشرعية في اليمن: الحوثيون يخرقون اتفاق السويد بشأن وقف النار في الحديدة

تحالف دعم الشرعية في اليمن: الحوثيون يخرقون اتفاق السويد بشأن وقف النار في الحديدة
weam.co/562202

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الحوثيين يخرقون اتفاق السويد بشأن وقف النار في الحديدة.

وقال: “62 انتهاكا حوثيا لوقف النار في الحديدة خلال الـ 72 ساعة الماضية.. الخروقات الحوثية لوقف النار شملت الدريهمي و التحيتا والحالي ومناطق أخرى”.

وتابع: “المليشيات استخدمت الهاونات والآربي جي وصواريخ الكاتيوشا والصواريخ الباليستية في الخروقات”.

وأكد دعمه التزام الجيش اليمني بوقف إطلاق النار وتنفيذ بنود اتفاق السويد.

وشدد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن،تركي المالكي، على  أن المجتمع الدولي مسؤول عن ضمان التزام الحوثيين بوقف النار.

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