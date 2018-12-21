تحالف دعم الشرعية في اليمن: الحوثيون يخرقون اتفاق السويد بشأن وقف النار في الحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الحوثيين يخرقون اتفاق السويد بشأن وقف النار في الحديدة.

وقال: “62 انتهاكا حوثيا لوقف النار في الحديدة خلال الـ 72 ساعة الماضية.. الخروقات الحوثية لوقف النار شملت الدريهمي و التحيتا والحالي ومناطق أخرى”.

وتابع: “المليشيات استخدمت الهاونات والآربي جي وصواريخ الكاتيوشا والصواريخ الباليستية في الخروقات”.

وأكد دعمه التزام الجيش اليمني بوقف إطلاق النار وتنفيذ بنود اتفاق السويد.

وشدد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن،تركي المالكي، على أن المجتمع الدولي مسؤول عن ضمان التزام الحوثيين بوقف النار.