السلطات السودانية تفرض حالة الطوارئ في ولاية النيل الأبيض

أعلنت السلطات السودانية، مساء اليوم الجمعة، فرض حالة الطوارئ في ولاية النيل الأبيض، بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وأكد والي ولاية النيل الأبيض، أبوالقاسم الأمين بركة، مساء الجمعة، فرض حالة الطوارئ في كل الولاية، وحظر التجوال من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

وشمل القرار تعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية، بما فيها الجامعات الموجودة في الولاية.

وأصدرت لجنة أمن الولاية، في وقت سابق اليوم، قرارًا بإغلاق 3 جامعات في ولاية نهر النيل لأجل غير مسمى، وهي جامعة وادي النيل وجامعة الشيخ عبد الله بدري وجامعة شندي.

ووجه القرار، بإخلاء جميع المجمعات السكنية لطلاب الجامعات الثلاث فورا، وتسليمها لصندوق دعم الطلاب الذي يشرف على المجمعات.