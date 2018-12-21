التعليقات: 0

مجددا.. مطار غاتويك البريطاني يوقف الرحلات بعد الاشتباه بطائرة دون طيار

مجددا.. مطار غاتويك البريطاني يوقف الرحلات بعد الاشتباه بطائرة دون طيار
weam.co/562205

أعلنت السلطات البريطانية، مساء اليوم الجمعة، مجددا إغلاق مطار “غاتويك” في العاصمة لندن، بسبب تهديدات طائرات بدون طيار.

ونقلت وكالتا “فرانس برس” و”أسوشيتد برس” عن السلطات البريطانية، إنه تم إغلاق حركة الطيران في المطار، تحديدا الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش.

وقالت المتحدثة باسم مطار غاتويك، إنه تم وقف حركة الطيران، بعد مشاهدة طائرة أخرى بدون طيار، بعد 3 أيام من حالة اضطراب الطيران في واحد من أكثر المراكز الجوية الأكثر ازدحاما في أوروبا، خاصة في أعياد الميلاد.
وكانت حركة الطيران اضطربت بنفس المطار، أمس الخميس، بسبب تحليق طائرتين من دون طيار في المجال الجوي لمطار غاتويك، مما أدى إلى إعادة فتح مدرج الإقلاع والهبوط في الثالثة فجرا بتوقيت غرينيتش وغلقه مجددا بعد 45 دقيقة.

وقال مطار غاتويك في بيان له، إن “الطائرات لن يمكنها المغادرة في حين تقرر تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى. واعتذر المطار على تويتر للركاب المتأثرين مشيرا إلى أن السلامة هي “الأولوية الأولى”.

روابط ذات صلة

تشغيل محدود لمطار جاتويك البريطاني بعد نشاط إجرامي

تشغيل محدود لمطار جاتويك البريطاني بعد نشاط إجرامي

إغلاق مطار غاتويك في لندن بسبب “أنشطة إجرامية”

إغلاق مطار غاتويك في لندن بسبب “أنشطة إجرامية”

إصابة 3 أشخاص بعد تعرضهم لطعن داخل مستشفى في لندن

إصابة 3 أشخاص بعد تعرضهم لطعن داخل مستشفى في لندن

بريطانيا: مقتل شخص في إطلاق نار بشمال لندن

بريطانيا: مقتل شخص في إطلاق نار بشمال لندن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>