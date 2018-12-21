أخضر الكراسي المتحركة يواجه الكويت في نهائي الخليجية

الرياض - الوئام :

تأهل المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة إلى المباراة النهائية لبطولة الخليج التاسعة بالكويت بفوزه على المنتخب الإماراتي (68-36)اليوم في نصف نهائي البطولة على صالة النادي الكويتي للمعاقين بالكويت.

وسيلتقي الأخضر في النهائي الذي سيقام غداً مع المنتخب الكويتي الذي تغلب بدوره على المنتخب البحريني في اللقاء الآخر لنصف النهائي.

وقدم رئيس الوفد السعودي للبطولة عبدالإله المقرن التهنئة للاعبين على المستوى المميز الذي ظهروا به خلال مجريات البطولة ككل ومباراة اليوم بوجه خاص ، مؤكداً أن الأخضر استحق الفوز عطفاً على ما قدمه خلال مجريات اللقاء ، مشيداً في هذا الصدد بجهود الجهاز الفني بقيادة المدرب ابراهيم يونس ومساعده ابراهيم البصيص خلال الاستعدادات التي سبقت البطولة بمعسكري الرياض والقاهرة .

وأشار المقرن إلى أن مواجهة الغد أمام الكويت ستكون قوية كونها أمام المستضيف وبطل المسابقة لثمان نسخ متتالية ، معبراً عن ثقته بقدر ة الأخضر على تحقيق الفوز والعودة إلى أرض الوطن بكأس البطولة .