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كلينتون تصف قرار الانسحاب من سوريا بـ”الحماقة والضعف”.. وترامب يرد عليها

كلينتون تصف قرار الانسحاب من سوريا بـ”الحماقة والضعف”.. وترامب يرد عليها
weam.co/562215

انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، اليوم، قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات من سوريا، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى الرد عليها.

كلينتون كتبت في تغريدة على “تويتر”، “الإجراءات لها عواقب، وسواء كنا في سوريا أم لا، فالأشخاص الذين يريدون إلحاق الضرر بنا هم في حالة حرب”.

وتابعت كلينتون: “العزلة تعني الضعف. تمكين داعش أمر خطير. اللعب الآن في يد روسيا وإيران وهذا أمر أحمق. هذا الرئيس يضع أمننا الوطني في خطر شديد”.

ترامب رد على تغريدة كلينتون، قائلا، “لقد ألحقت أضرارا كبيرة بداعش أكثر من أي رئيس أمريكي سابق”.

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