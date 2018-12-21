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أمريكا: إيران ترسل أسلحة للحوثيين وتؤجج الصراع في اليمن

أمريكا: إيران ترسل أسلحة للحوثيين وتؤجج الصراع في اليمن
weam.co/562222

قال المندوب الأميركي في مجلس الأمن إن إيران ترسل أسلحة للحوثيين وتؤجج الصراع في اليمن.

أقر مجلس الأمن بالإجماع قرارا جديدا بشأن اليمن حيث صوت اليوم الجمعة، بالاجماع على قرار بريطاني يقضي بنشر فريق لمراقبة لهدنة في الحديدة.
وشدد القرار الأممي على المرجعيات الثلاثة كأساس للحل السلمي في اليمن معتبرا بأن القرار 2451 يدعم اتفاق ستوكهولم بشأن الوضع في الحديدة وموانئها.

ويدعم القرار اتفاقات السويد، بعد إذعان الميليشيات التي كانت ترفض أي حلول تلاقي إرادة المجتمع الدولي، ونتيجة الضغط العسكري الذي مارسه التحالف الداعم للشرعية، استجابت الميليشيات.
ويعد القرار تفعيلا حقيقيا واقعيا للقرار ٢٢١٦ ويأتي على مراحل لإلزام الحوثي بالانسحابات قبل أي خطوات سياسية.

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