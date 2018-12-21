خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – خلال الاتصال على موقف المملكة الدائم والثابت من القضية الفلسطينية والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة.