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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني
weam.co/562224

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
وأكد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – خلال الاتصال على موقف المملكة الدائم والثابت من القضية الفلسطينية والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة.

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