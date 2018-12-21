فرنسا: ندعم كل الجهود المبذولة للحل في اليمن

أكد مندوب ​فرنسا​ في ​الأمم المتحدة​ ​فرانسوا ديلاتر​ أن “فرنسا تدعم كافة الجهود المبذولة للحل في ​اليمن​”.

وخلال جلسة ل​مجلس الأمن​ بشأن اليمن، أوضح ديلاتر أن “القرار الجديد يوضح إجماعا دوليا على أهمية الحل السياسي في اليمن”، مشيراً إلى أن “القرار يمثل أساسا هاما للمساعدة في تنفيذ اتفاق ​ستوكهولم​”.

وأقر مجلس الأمن قراراً جديداً بشأن الوضع في اليمن يحمل الرقم 2451 وينصّ على دعم اتفاق ستوكهولم بشأن الوضع في مدينة ​الحديدة​ وموانئها بالإضافة إلى الإلتزام بوقف ​إطلاق النار​ وانسحاب حركة “أنصار الله” من المدينة بالإضافة إلى إرسال مراقبين أممين إلى المدينة.