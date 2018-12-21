فرنسا: ندعم كل الجهود المبذولة للحل في اليمن

أكد مندوب فرنسا في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر أن “فرنسا تدعم كافة الجهود المبذولة للحل في اليمن”.
وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، أوضح ديلاتر أن “القرار الجديد يوضح إجماعا دوليا على أهمية الحل السياسي في اليمن”، مشيراً إلى أن “القرار يمثل أساسا هاما للمساعدة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم”.
وأقر مجلس الأمن قراراً جديداً بشأن الوضع في اليمن يحمل الرقم 2451 وينصّ على دعم اتفاق ستوكهولم بشأن الوضع في مدينة الحديدة وموانئها بالإضافة إلى الإلتزام بوقف إطلاق النار وانسحاب حركة “أنصار الله” من المدينة بالإضافة إلى إرسال مراقبين أممين إلى المدينة.