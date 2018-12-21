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الجنرال الهولندي باتريك كريستوڤر يزور عدن غدا ويلتقي الحكومة اليمنية

الجنرال الهولندي باتريك كريستوڤر يزور عدن غدا ويلتقي الحكومة اليمنية
weam.co/562233

يصل الجنرال الهولندي باتريك كريستوڤر، غدا، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للقاء المسؤولين بالحكومة اليمنية حول مهمته الأممية.

وبحسب المصادر يغادر الجنرال باتريك العاصمه الأردنية عمّان صباح الغد إلى عدن ومن عدن يتوجه مباشره إلى صنعاء للقاء أعضاء من المليشيات الانقلابية.

وبحسب المصادر يغادر الجنرال باتريك عبر البر بعد ظهر غد بحمايه الأمم المتحدة وبتنسيق مع التحالف إلى محافظه الحديدة لبدء مهامه الأممية في ظل اختراق المليشيا الحوثية لاتفاق وقف إطلاق النار والذي بدأ من الدقائق الأولى لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومه اليمنية التزامها بتطبيق إطلاق النار بما ينسجم مع بنود اتفاق السويد وبدعم من التحالف للوصول إلى حل سياسي وإنهاء الانقلاب.

كما أعلن التحالف الليلة أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 63 خلال الـ 72 ساعة وأنها شملت الرماية بكافة أنواع الأسلحة كالهاونات، الآربي جي، صواريخ الكاتيوشا والصواريخ البالستية على مناطق الدريهمي، التحيتا، الفازه، حيس، الحالي، الجبليه، الجاح، الجراحي، الحديدة، المنظر، المكمنيه، قرية الصالح.

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