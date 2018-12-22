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قال إنه يتحمل المسؤولية

ترامب يلوح بـ«إغلاق» الحكومة.. الفرصة جيدة للغاية

ترامب يلوح بـ«إغلاق» الحكومة.. الفرصة جيدة للغاية
weam.co/562244
واشنطن- الوئام:

قبل أقل من 10 ساعات فقط من محاولة الحكومة الفيدرالية الأمريكية تجنب حدوث إغلاق جزئي على خلفية تمويل الجدار الحدودي، قال الرئيس دونالد ترامب إنه يعتقد إن فرص حدوث الإغلاق الحكومي جيدة للغاية.

وعلى الرغم من أنه كان قد أعلن في وقت سابق إنه يتحمل المسؤولية، يحاول ترامب أن يلقي باللائمة على الديمقراطيين المعارضين لحدوث أي إغلاق.

وقال ترامب: نحن مستعدون تماماً لإغلاق طويل للغاية، في حين أنه يصر أيضاً على أن الجدار سيمول نفسه بنفسه على أساس شهري.وقال ترامب في وقت سابق إن المكسيك ستدفع تكلفة بناء الجدار.

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