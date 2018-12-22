روسيا تواجه الإيقاف مجدداً بعد منع وفد دولي

موسكو- الوئام:

قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إن الوكالة الروسية على شفا الإيقاف مجدداً بعد منع وفد تفتيش تابع للوكالة العالمية من الحصول على بيانات أولية من معمل موسكو وهي من الشروط التي وضعتها لرفع الإيقاف عن روسيا بشكل كامل.

وقضى وفد الوكالة العالمية المؤلف من خمسة أشخاص أسبوعا في روسيا لكنه غادر معمل موسكو وعاد إلى الوكالة بخيبة أمل دون الحصول على البيانات الموجودة في نظام إدارة المعلومات في المعمل والتي وعد المسؤولون الروس بالسماح لهم بالاطلاع عليها.

وبررت السلطات الروسية الأمر بأن الأجهزة التي كانت مع وفد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للحصول على البيانات ليست مرخصة طبقا للقانون الروسي.

وكان الوصول للمعمل والبيانات قبل نهاية العام أحد شرطين نص عليهما قرار الوكالة العالمية برفع الإيقاف عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات في سبتمبر أيلول الماضي.

وسيعد فريق التفتيش الآن تقريرا رسميا لرفعه إلى لجنة مراجعة الامتثال المستقلة. وستجتمع هذه اللجنة في 14 و15 يناير لنظر مدى امتثال الوكالة الروسية مرة أخرى.

وستنظر اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية في التوصيات التي سترفعها لجنة مراجعة الامتثال المستقلة.

وحددت الوكالة العالمية 31 ديسمبر موعداً نهائيا للوكالة الروسية لتنفيذ الشروط المطلوبة أو اعتبارها غير متعاونة مرة أخرى لتواجه عقوبات محتملة أكثر صرامة.

ويتعين على السلطات الروسية أيضا ضمان أن تنتهي أي عملية إعادة تحليل للعينات تطلبها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عقب استعراض البيانات في موعد أقصاه 30 يونيو 2019.