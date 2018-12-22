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علي أيدي رجال الجيش اليمني

مصرع 18 حوثياً بينهم قياديان في الضالع

مصرع 18 حوثياً بينهم قياديان في الضالع
weam.co/562249
الرياض- الوئام:

لقي 18 حوثياً بينهم قياديان مصرعهم وجرح 12 آخرون، فجر أمس الجمعة، أثناء صد قوات الجيش اليمني هجوماً للميليشيا في جبهة دمت شمالي محافظة الضالع وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري لموقع “نيوزيمن” الإخباري، إن قوات الجيش الوطني صدت هجوماً للميليشيا الانقلابية، خلال تسلل على مواقع في الحريوة، ودلنسر، وحصمي، بالمحور الغربي جنوب مدينة دمت.

وتكبدت الميليشيا خسائر كبير، بلغت 18 قتيلاً و12 جريحاً، وقتل القيادي البارز محمد عبدالله الموسمي، من قبيلة آل عماري مديرية القفر محافظة إب، والقيادي الميداني محسن رياب من محافظة صعدة، وفر الآخرون جهة دمت بعد قتال عنيف استمر 5 ساعات.

وتم انتشال جثتي القياديين الحوثيين إلى المعسكر، بينما العديد من جثث الميليشيا مرمية أسفل موقع الحريوة، ومن جهة أخرى، اغتنم الجيش العديد من الأسلحة كانت بحوزة عناصر الميليشيا.

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