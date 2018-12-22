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انخفض خام القياس العالمي

مخاوف تهبط بأسعار النفط لأدنى مستوى في عام

مخاوف تهبط بأسعار النفط لأدنى مستوى في عام
weam.co/562252
سنغافورة - الوئام:

هبطت أسعار النفط بحوالي 5% لتسجل أدنى مستوى في أكثر من عام بفعل المخاوف بشأن تخمة المعروض وتوقعات الطلب على الطاقة بعد أن دفع رفع سعر الفائدة الأمريكية أسواق الأسهم للانخفاض.

وانخفض خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 2.89 دولار للبرميل، أو 5.05%، ليبلغ عند التسوية 54.35 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 2.29 دولار للبرميل، بما يعادل 4.75%، ليصل عند التسوية إلى 45.88 دولار للبرميل.

وبلغ برنت أدنى مستوى له في الجلسة عند 54.28 دولار للبرميل، مسجلا أقل سعر منذ منتصف سبتمبر 2017، بينما هبط الخام الأمريكي إلى 45.67 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ أواخر أغسطس 2017.

ونزلت العقود الآجلة للخامين أكثر من 35% من أعلى مستوياتها في عدة سنوات التي بلغتها في أكتوبر.

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