الرياض- الوئام:

سيكون عشاق برشلونة على موعد مع مباراة جديدة للبلوجرانا، عندما يفتتح ملعب كامب نو أبوابه لاستضافة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت في الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتافيغو بث مباشر 22-12-2018 الدوري الإسباني

يدخل البرسا مواجهة اليوم وهو فى صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على فريق ليفانتي بخماسية نظيفة.

فبعد مرور 16 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 10 مباريات، وتعادلوا في أربع، وتلقوا هزيمتين فقط، وسيدخل زملاء ميسي هذه المباراة على أمل اكمال سلسلة الانتصارات ليبقوا على الصدارة، في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها كلًا من إشبيلية وأتلتيكو مدريد أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 31 نقطة.

مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتافيغو بث مباشر 22-12-2018 الدوري الإسباني

على الجانب الآخر يقدم فريق سيلتا فيجو نتائج جيدة حتى الآن في الليجا، وظل الفريق في المركز التاسع برصيد 21 نقطة متساويًا مع جيرونا وإسبانيول بنفس النقاط، فبعد مرور 16 جولة.

واستطاع الفريق أن يحقق الفوز في خمس مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في ست لقاءات فقط.

مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتافيغو بث مباشر 22-12-2018 الدوري الإسباني

المباراة : برشلونة — : — سيلتا فيغو الأسبوع: 17

الملعب: ملعب الكامب نو

الحكم: بريتو إيغليسياس

المعلق : حفيظ دراجي

الموعد: الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة

مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتافيغو بث مباشر 22-12-2018 الدوري الإسباني

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