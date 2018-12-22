الطاقة الدولية: لا نتوقع زيادة حادة في سعر النفط

باريس- الوئام:

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إنه لا يتوقع زيادة حادة في أسعار النفط في الأمد القريب، ما لم تحدث مشكلات جيوسياسية.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجو نفط آخرون من بينهم روسيا اتفقوا هذا الشهر على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا في محاولة لتصريف المخزونات وتعزيز الأسعار.

لكن التخفيضات لن تتم حتى الشهر القادم، والإنتاج عند مستويات قياسية مرتفعة أو قريب منها في الولايات المتحدة وروسيا والسعودية.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو في رسالة اطلعت عليها رويترز إن المنظمة تعتزم نشر جدول بتفاصيل حصص خفض إنتاج النفط الطوعي لكل عضو وللحلفاء مثل روسيا، وذلك في مسعى لدعم الأسعار.