التعليقات: 0

منهم 19 مليونا ذكورا

“الإحصاء”: عدد سكان المملكة يبلغ 33.413.660 في 2018

“الإحصاء”: عدد سكان المملكة يبلغ 33.413.660 في 2018
weam.co/562274
الوئام - متابعات

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، عن نتيجة الإحصاء العام لسكان المملكة لعام 2018، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضح البيان الرقمي الذي أعلنته هيئة الإحصاء أن  إجمالي عدد سكان المملكة العربية السعودية، في 2018 (سعوديين ومقيمين) بلغ 33 مليونا و413 ألفا و660 نسمة.

وأظهر البيان أن  من بين سكان المملكة من الذكور في المملكة (سعوديين وغير سعوديين) 19 مليونا و240 ألفا و956 نسمة، فيما بلغ عدد الإناث (سعوديات وغير سعوديات) 14 مليونا و172 ألفا و704 نسمة.

فيما بلغ عدد الذكور السعوديين 10 ملايين و575 ألفا و95 نسمة، وبلغ عدد الإناث 10 ملايين و192 ألفا و732 نسمة.

أما بالنسبة لغير السعوديين، فبلغ عدد الذكور منهم 8 ملايين و665 ألفا و61 نسمة، وبلغ عدد الإناث 3 ملايين و979 ألفا و972 نسمة.

 

روابط ذات صلة

عاجل.. “الإحصاء”: 33.4 مليون نسمة إجمالي عدد سكان المملكة لعام 2018

عاجل.. “الإحصاء”: 33.4 مليون نسمة إجمالي عدد سكان المملكة لعام 2018

هيئة الإحصاء 59% من الأسر مهتمة بتخفيض الكهرباء

هيئة الإحصاء 59% من الأسر مهتمة بتخفيض الكهرباء

السعودية: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك

السعودية: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك

ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بالمملكة

ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>