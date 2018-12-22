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على جبهة صرواح

مقتل 25 انقلابيا في معارك مع الجيش اليمني غرب مأرب

مقتل 25 انقلابيا في معارك مع الجيش اليمني غرب مأرب
weam.co/562276
اليمن - الوئام:

قتل 25 عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية في معارك مع الجيش الوطني اليمني، بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري يمني إن قوات الجيش رصدت محاولات تسلل لمجاميع من عناصر المليشيا الحوثية باتجاه مواقع جنوب وشرق مديرية صرواح.

وذكر المصدر في تصريح نقله موقع /26 سبتمبر، التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن المليشيا الحوثية شنت هجومًا على مواقع الجيش في صرواح في محاولة لاستعادة بعض المواقع المحررة وتمكن الجيش الوطني من صد هجومها ودحرها في هيلان والمواقع المجاورة.

وكانت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران قد أعلنت سيطرتها على 90% من مديرية صرواح، في محاولة منها، للترويج لانتصارات وهمية ورفع معنويات مقاتليها.

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