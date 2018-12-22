فرنسا: الشرطة تستنفر 4100 رجل أمن لمواجهة السبت السادس لـ”السترات الصفراء”

باريس - الوئام:

تأهبت قوات الشرطة الفرنسية للموجة السادسة من احتجاجات “السترات الصفراء” التي دعت إليها الحركة، إلا أن الأجهزة الأمنية توقعت مشاركة ضعيفة مقارنة بالأسابيع الماضية.

وبحسب صحيفة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية، فإن الشرطة الفرنسية حشدت نحو 4100 من رجال الأمن للسيطرة على احتجاجات السبت، مقابل 10 آلاف الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الداخلية قوله إن السلطات تتوقع تعبئة أقل، لكن الشرطة ستبقى في حالة تأهب أمني، خوفا من اندلاع أعمال عنف خلال الاحتجاجات، وأضافت أن التعزيزات الأمنية في باريس هي الأقوى، حيث يحتشد بها نحو 1250 شرطياً، ومن المقرر أن يتم دعمهم بـ12 مدرعة.

وتستعد فرنسا لمواجهة سبت سادس من تحرك “السترات الصفراء” على الرغم من الإجراءات الحكومية المتلاحقة للاستجابة لمطالبهم والتي يرى بعضهم أنها غير كافية. هذه الإجراءات سيبدأ تنفيذها مطلع الشهر المقبل بعد أن نوقشت في مجلسي النواب والشيوخ الخميس والجمعة، في أسرع نقاش برلماني أرادت الحكومة من خلاله تأكيد جديتها في التعاطي مع المطالب الشعبية.