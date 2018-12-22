قتلى ومصابون في انفجارين وسط العاصمة الصومالية مقديشو

الوئام - وكالات

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، إثر انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم، أعقبه انفجار ثان بالقرب منها.

وقال أحمد عبدي، مسؤول في الشرطة الصومالية، حسبما ذكرت “رويترز”، في أول تصريح رسمي عقب الانفجار الأول إنه: “انفجرت سيارة ملغومة يقودها انتحاري عند نقطة تفتيش قرب المسرح الوطني. ليست لدينا تفاصيل عن قتلى في الوقت الحالي”.

ونقلت الوكالة عن شاهد عيان القول إن انفجارا ثانيا وقع قرب موقع الانفجار الأول. وتبعد نقطة التفتيش حوالي 400 متر عن مقر إقامة الرئيس.

وقال مصدر في الشرطة إنه على الأقل قتل 5 أشخاص وأصيب 4 آخرين في الانفجارين.