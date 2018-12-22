الفيحاء يسضيف أحد ضمن الجولة الـ14 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الوئام - متابعات

يحل فريق أحد ضيفا على نظيره فريق الفيحاء، اليوم، في ختام الجولة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في تمام الساعة 3:15 بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى الفريقان للخروج من كبوتهما، في ظل تراجعهما خلال المراحل الماضية، حيث ويأتي الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة ، فيما يقبع أحد المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وخسر الفيحاء، في الجولة الماضية من التعاون 3/0، في الهزيمة الثانية على التوالي، والثانية أيضا منذ تسلم المدرب الصربي سلافوليوب موسلين، قيادة الفريق بعد خمس مباريات شهدت الكثير من التميز.

وفاز الفيحاء في ثلاث مباريات، ومثلها تعادل، مع الخسارة في سبعة مباريات جعلته من فرق القاع المهددة بالهبوط لدوري الدرجة الأولى.

في المقابل، يتطلع البرتغالي باولو لورينسيو، مدرب أُحد، إلى إيقاف مسلسل الخسائر المتتالية، حيث هزم في آخر أربع مباريات أمام الهلال، الشباب، الفتح، والأخيرة من القادسية بـ 3/1، ويبحث عن الفوز الثاني في الدوري والأول له على الصعيد الشخصي بعد خلافته المدرب البارجوياني فرانسيسكو آرسي، المقال من منصبه لسوء النتائج.