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سعيا لتأكيد الصدارة

مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم 22-12-2018 الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم 22-12-2018 الدوري الإيطالي
weam.co/562288
الوئام - متابعات

يستضيف فريق يوفنتوس، الليلة، نادي العاصمة الإيطالية روما، في إطار الجوالة الـ 17 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

يغرد فريق “السيدة العجوز” منفردا، ويحتل صدارة الدوري بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق نابولي، ويواصل الدون كرستيانو رونالدو ورفاقه تقدمهم لتأكيد الصدارة والصعود دون منافسة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم 22-12-2018 الدوري الإيطالي

على الجانب الآخر، يحاول “ذئاب العاصمة” تفادي الهزيمة السابعة على التوالي في ملعب يوفنتوس وبالتالي تكرار سلسلة سلبية لم تحدث منذ خمسينات وستينات القرن الماضي حين خسر في 8 مباريات متتالية في معقل البيانكونيري.

موعد مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم 22-12-2018 الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين فريقي يوفنتوس وروما، الليلة، في تمام الساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب إليانز، وتنقلها قناة Biensports 4 HD.

 

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