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في ظل غياب لوكاكو

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكارديف سيتي بث مباشر اليوم 22-12-2018 الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكارديف سيتي بث مباشر اليوم 22-12-2018 الدوري الإنجليزي
weam.co/562290
الوئام - متابعات

يحل فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الجديد أولي جونار سولشاير، ضيفا ثقيلا على نظيره كارديف سيتي، الليلة، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

ويتطلع الشياطين الحمر لبداية قوية من جونار سولشاير الذي تولى المهمة مؤقتا خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي تمت إقالته عقب السقوط الكبير أمام ليفربول.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكارديف سيتي بث مباشر اليوم 22-12-2018 الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 26 نقطة بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر، ويتطلع لتحقيق الفوز للمنافسة على مركز يؤهلة للمشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكارديف سيتي بث مباشر اليوم 22-12-2018 الدوري الإنجليزي

فيما يفتقد لخدمات مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو خلال المواجهتين المقبلتين فى الدوري الإنجليزي، إذ يغيب البلدوزر صاحب الـ 6 أهداف خلال الموسم الحالي، عن أول مباراتين للمدير الفني الجديد أولي جونار سولشاير، بسبب سفره إلى بلجيكا لظروف عائلية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وكارديف سيتي بث مباشر اليوم 22-12-2018 الدوري الإنجليزي

يلعب الفريقان على ملعب المضيف كارديف سيتي في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة قناة Biensports 2 HD.

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