بالصور: رئيس هيئة الرياض يتفقد المراكز الإشرافية

الرياض- الوئام:

قام رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان بجولات ميدانية على مراكز مدينة الرياض الإشرافية وعددها 10 مراكز اطلع خلالها على سير عمل الفرق الميدانية في فترة الاختبارات وفي الأسواق والمجمعات العامة.

وأكد فضيلته على ضرورة التواجد الميداني والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . موصيا الأعضاء بالنصح والتوجيه بالتي هي أحسن والتنبيه للصلوات في وقتها .

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيه فضيلة مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ الدكتور تركي بن عبدالله الشليل في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند للرفع من مستوى الأداء.