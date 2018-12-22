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“بنتن” يستقبل وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني

“بنتن” يستقبل وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني
weam.co/562308
مكة - الوئام:

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة مساء امس معالي وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا الدكتور احمد ولد اهل داود والوفد المرافق له ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وجرى خلال اللقاءات بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج لهذا العام 1440هـ، واستعرض معالي وزير الحج والعمرة خلال اللقاء الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للحجاج والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين مشيراً إلى خطط الوزارة والاستفادة من التقنية بما يكفل لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة واليسر .

موضحاً معاليه أن جميع أجهزة الدولة تعمل في منظومة متناسقة لخدمة ضيوف الرحمن على مدار العام ، مشيداً بالدور الذي يقوم به معالي الدكتور أحمد ولد أهل داود ، من تعاون تجاه ترتيبات حجاج جمهورية موريتانيا ، وتنفيذ برامج التوعية للحجاج قبل مجيئهم المملكة، الأمر الذي أسهم وسيسهم – بمشيئة الله – في تقديم أفضل الخدمات للحجاج خلال المواسم القادمة، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

من جهته قدم الوزير ولد أهل داود شكره وتقديره لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله- ، مثمنا الجهود العظيمة المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أقطار العالم، منذ وصولهم أرض المملكة وحتى مغادرتهم ، مشيداً معاليه بالتقنيات الحديثة التي وفرتها وزارة الحج والعمرة خلال موسم حج ١٤٣٩هـ .

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