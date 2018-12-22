التعليقات: 0

في العقد الثالث

الرياض.. ضبط 3 يمنيين انتحلوا صفة رجال أمن لسلب المارة

الرياض.. ضبط 3 يمنيين انتحلوا صفة رجال أمن لسلب المارة
weam.co/562314
الرياض - الوئام:
تمكنت شرطة الرياض من ضبط 3 من الجنسية اليمنية، انتحلوا صفة رجال الأمن، وسلبوا عددا من المواطنين.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، أسفرت عن القبض على (٣) ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية ، جميعهم في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توافر الدلائل على انتحالهم صفة رجال أمن وسلب المارة والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات.
وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم عثر بحوزتهم على مبلغ مالي وعبوتان مليئتان بالخمر المصنع محلياً ، وقد جرى إيقافهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

انخفاض درجات الحرارة في الرياض والشرقية

انخفاض درجات الحرارة في الرياض والشرقية

تفاصيل الوظائف في نجم لخدمات التأمين

تفاصيل الوظائف في نجم لخدمات التأمين

الرياض.. القبض على عصابة تورطت في ابتزاز الفتيات

الرياض.. القبض على عصابة تورطت في ابتزاز الفتيات

شاهد.. الرياض تتوشح بألوان علم البحرين احتفاء بيومها الوطني #اليوم_الوطني_البحريني

شاهد.. الرياض تتوشح بألوان علم البحرين احتفاء بيومها الوطني #اليوم_الوطني_البحريني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>