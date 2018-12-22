الرياض.. ضبط 3 يمنيين انتحلوا صفة رجال أمن لسلب المارة

الرياض - الوئام:

تمكنت شرطة الرياض من ضبط 3 من الجنسية اليمنية، انتحلوا صفة رجال الأمن، وسلبوا عددا من المواطنين.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، أسفرت عن القبض على (٣) ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية ، جميعهم في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توافر الدلائل على انتحالهم صفة رجال أمن وسلب المارة والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم عثر بحوزتهم على مبلغ مالي وعبوتان مليئتان بالخمر المصنع محلياً ، وقد جرى إيقافهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة.