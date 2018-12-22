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في قضية إرهابية

مصر.. السجن المؤبد والمشدد لـ11 متهما

مصر.. السجن المؤبد والمشدد لـ11 متهما
weam.co/562320
القاهرة - الوئام:

قضت محكمة مصرية اليوم السبت بالسجن المؤبد والمشدد بحق 11 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ “خلية أبو العزم الإرهابية”.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة متهما بالسجن المؤبد، وسبعة بالسجن المشدد 10 سنوات، وثلاثة بالسجن المشدد سبع سنوات، لإدانتهم بتشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو إلى تكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بقناة السويس لتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر.

وكانت التحقيقات كشفت ارتباط المتهم طارق طه أبو العزم الضابط السابق بالقيادي بتنظيم القاعدة محمد جمال عبده وتأسيس خلية إرهابية تدعو لتكفير الحاكم وتدعو للخروج عليه ووجوب الجهاد ضد العاملين بالدولة بالقوة والعنف وتمكنوا من تشكيل خلية بين أفرادها اعضاء من دول أخرى وخططوا لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة والحيوية.

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