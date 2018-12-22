الجنادرية: السماح بدخول العوائل والشباب بدءا من الاثنين المُقبل

أعلن المهرجان الوطني للتراث والثقافة السماح للعائلات، والشباب، في الجنادرية، بدءا من الاثنين المقبل.

وكشف بيان لوزارة الحرس الوطني أنها سخرت، ممثلة في اللجان العاملة بالمهرجان، كل الجهود التنظيمية والأمنية وهيأت كافة الإمكانات فى سبيل إسعاد زوار الجنادرية وإففاء طابع التشويق والمتعة أثناء تجولهم فى المقرات والأجنحة لمتابعة الفعاليات والأنشطة التي تقدم من أجلهم.

وأوضح البيان أن أوقات الزيارة يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الـ11 مساءً، عدا أيام الجمعة إذ تبدأ الزيارة من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 12 مساء.