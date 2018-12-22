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بعد إخلاله باللائحة

إيقاف أمين عام النصر لمدة 6 أشهر وإلزامه بغرامة 100 ألف ريال

إيقاف أمين عام النصر لمدة 6 أشهر وإلزامه بغرامة 100 ألف ريال
weam.co/562324
الرياض - الوئام:

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إلزام أمين عام نادي النصر محمد المسبل بدفع غرامة مالية قدرها (100,000) ريال، وحرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر.

وجاء القرار بعد إفشاء أمين عام نادي النصر محمد عبدالله المسبل لرسالة الكترونية تحمل اسمه وصفته وتوقيعه صادرة من عنوان البريد الالكتروني لنادي النصر إلى عنوان البريد الالكتروني للجنة الانضباط والأخلاق، في حين أنها تمثل إحدى الأوراق التي يشتمل عليها ملف القضية التي صدر فيها قرار اللجنة المذكورة بتاريخ ٣٠١٨/١٣/٠0 بخصوص احتجاج مقدم من نادي النصر، مما أدى إلى محاكاة تلك الرسالة في شكل صورة تتضمن تغييرا لتوقيت الإرسال الحقيقي تم عرضها من قبل المتحدث الرسمي للنادي عبر إحدى وسائل الإعلام واستعمالها للإساءة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك دون أن يعترض على هذه المخالفة أو يبلغ بها اللجنة القضائية المختصة.

وقالت اللجنة إن ما فعله أمين عام النصر يعد إخلالا منه من جهة أولى بواجب السرية المنصوص عليه، وإخلاله بواجب النزاهة المنصوص عليه أيضا، وبواجب الإبلاغ عن وقوع مخالفة المنصوص عليه كذلك.

وبناء عليه اتخذت اللجنة قرارها السابق.

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