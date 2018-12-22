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أسقطا عددا من الجرحى

المملكة تستنكر التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية

المملكة تستنكر التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية
شعار وزارة الخارجية
weam.co/562325
واس - الوئام

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأديا لسقوط عدد من القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، ومؤكدًا تضامن المملكة مع جمهورية الصومال الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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