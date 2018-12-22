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في الدوري السعودي

الفيحاء يقسو على أحد بثلاثية نظيفة

الفيحاء يقسو على أحد بثلاثية نظيفة
weam.co/562332
وكالات - الوئام:

فاز فريق الفيحاء على ضيفه أحد 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وسجل أهداف الفيحاء عبد الرحمن هاشم اليامي في الدقيقة 40 ودانيلو مورينو اسبريليا (هدفين) في الدقيقتين 74 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر محققا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.

فيما توقف رصيد أحد عند ست نقاط في المركز السادس عشر الأخير، متلقيا هزيمته العاشرة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث.

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