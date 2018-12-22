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رفضا الظهور الإعلامي

تغريم لاعبي نادي النصر إبراهيم غالب ونور الدين امرابط 20 ألف ريال لكل منهما

تغريم لاعبي نادي النصر إبراهيم غالب ونور الدين امرابط 20 ألف ريال لكل منهما
weam.co/562335
متابعات - الوئام

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، تغريم لاعبي النصر إبراهيم غالب ونور الدين امرابط 20 ألف ريال لكل منهما.

وجاء قرار اللجنة بعد عدم حضور لاعبي نادي النصر إبراهيم غالب ونور الدين امرابط للمقابلـة الإعلامية السريعة (فلاش انترفيو) عقب المباراة، رغم طلبهما من إحدى القنوات التلفزيونية الناقلة، وذلك في المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الاتحاد ونادي النصر مساء أمس الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حسب ما جاء في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة الوارد إلى اللجنة، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة منهما لأحكام المادة (٣/٦٣) من لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبناء عليه قررت اللجنة اتخاذ قرارها السابق، على أن تودع القيمة في حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ القرار .

وأكدت اللجنة أن قرارها غير قابل للاستئناف وفقا للائحة.

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