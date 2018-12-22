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بيان من “الجوازات” بشأن وثائق السفر المعتمدة للسعوديين

بيان من “الجوازات” بشأن وثائق السفر المعتمدة للسعوديين
weam.co/562338

قالت المديرية العامة للجوازات إن سجل الأسرة وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة، ولا تخول صاحبها للسفر خارج المملكة.

وأوضحت عبر “تويتر”، أن بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر هما وثائق السفر المعتمدة، مشيرة إلى أن الهوية الوطنية تخول حاملها إلى السفر لدول مجلس التعاون الخليجي، وإصدار تصاريح السفر اللازمة، مشددة في الوقت ذاته على عدم حملها خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفتت الجوازات إلى أن جواز السفر يخول حامله إلى السفر للدول المسموح إليها، إصدار تصاريح السفر، منوهة إلى أن جواز السفر يعد الوثيقة الرسمية خلال السفر.

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