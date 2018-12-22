المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد داعش يقدم استقالته

قالت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم السبت، إن المبعوث الأمريكى للتحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى، بريت ماكجورك، قدم استقالته للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على خلفية قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وتعتبر استقالة ماكجورك هي ثاني استقالة لمسئول أمني في إدارة ترامب، بسبب قرار سحب القوات الأمريكية العاملة في سوريا، بعد استقالة وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس.

ويرفع ماكجورك عدد المسئولين الأمريكيين الذين غادروا إدارة ترامب إلى 22 مسئولا.