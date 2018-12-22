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التشكيلة الرسمية لنهائي مونديال الأندية بين ريال مدريد والعين

التشكيلة الرسمية لنهائي مونديال الأندية بين ريال مدريد والعين
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم، بعد قليل، إلى ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي يحتضن نهائي مونديال الأندية بين العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني.

وتمكن العين من تخطي ويلنغتون النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية، قبل أن يتفوق على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في ربع النهائي وفي لقاء الدور قبل النهائي، أقصى ريفر بليت الأرجنتيني.

وأعلن مدرب ريال مدريد سانتياغو سولاري، عن تشكيلة فريقه لمواجهة العين الإماراتي بقيادة الكرواتي زوران ماميتش في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي في نهائي كأس العالم للأندية 2018.

ريال مدريد:

كورتوا، كارفاخال، راموس، فاران، كروس، بنزيما، مودريتش، بيل، مارسيلو، لوكاس فاسكيز، ماركوس يورنتي.

 العين :

خالد عيسى، شيوتاني، محمد فايز، إسماعيل أحمد، محمد أحمد، ريان يسلم، محمد عبد الرحمن، تونجو حامد، حسين الشحات، كايو فيرنانديز، ماركوس بيرج.

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