ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية بعد فوزه على العين الإماراتي برباعية

هزم ريال مدريد الإسباني العين الإماراتي 4- 1، ليتوج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الرابعة.

على أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، بدأ العين المباراة مهاجما وكان قريبا من التسجيل في فرصتين للمصري حسين الشحات.

وفاجأ الكرواتي لوكا مودريتش العين بالهدف الأول للريال عند الدقيقة 14، وكان الفريق الملكي قريبا من تسجيل أكثر من هدف خلال الشوط الأول، لكن الشوط انتهى بهدف مودريتش.

وفي الشوط الثاني، تلقى العين الهدف الثاني عبر الإسباني ماركوس يورينتي، عند الدقيقة 60.

وسجل الإسباني سيرجيو راموس الهدف الثالث عند الدقيقة 78، وقلص الياباني شيوتاني الفارق للعين بهدف عند الدقيقة 84 لكن الريال عاد وسجل هدفا رابعا عن طريق البديل يحيى نادر بالخطأ في مرمى فريقه بالوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بباعية مقابل هدف، للريال.

وبهذا الفوز، حقق الفريق الملكي اللقب العالمي للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، ليكسر الشراكة مع برشلونة الذي يمتلك 3 ألقاب في هذه البطولة.