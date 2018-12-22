أخضر الكراسي المتحركة بطلاً للخليج

الرياض - الوئام :

توج المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة بكأس بطولة الخليج التاسعة لكرة السلة على الكراسي المتحركة بتغلبه على المنتخب الكويتي “المستضيف ”

56 -51 في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة النادي الكويتي للمعاقين بالكويت .

وفرض الأخضر سيطرته منذ بداية المباراة ويتقدم في النتيجة منذ الشوط الأول الذي انتهى لمصلحته 19-11 ، ليواصل التقدم في الشوط الثاني الذي انتهى 33-20 ، ليدخل الأخضر الشوط الثالث بقوة وسط محاولات من المنتخب الكويتي في تقليص الفارق لينتهي الشوط بفارق 8 نقاط للأخضر ( 43 -35) ، وفِي الشوط الرابع زاد هجوم الأخضر من الضغط الهجومي وسط محاولات قوية من الجانب الكويتي حتى تمكن من إنهاء المباراة لمصلحته 56 -51 وتحقيقه كأس البطولة .

وبهذه المناسبة رفع رئيس الوفد السعودي في البطولة عبدالإله المقرن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة تحقيق اللقب الخليجي .

وثمن في هذا الصدد دعم واهتمام معالي رئيس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ورئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن للأخضر خلال تحضيراته للمشاركة في هذا المحفل الخليجي المهم ، مؤكداً أن المنتخب السعودي استحق اللقب بكل جدارة من خلال المستويات التي قدمها خلال مباريات البطولة .

وهنأ المقرن لاعبي الأخضر والجهازين الفني والإداري ، مشيراً إلى أن تحقيق الكأس هو نتاج تكاتف وتعاون الجميع وطموحهم الكبير بتحقيق الإنجاز الخليجي للمرة الأولى وهو إنجاز لن يتوقف بمشيئة الله وسيتبعه إنجازات سعودية لإكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت سابقاً في مختلف الرياضات ورفع علم المملكة خفاقاً في مختلف المحافل الإقليمية والقارية والدولية .